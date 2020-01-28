السعودية عن سياسات تركيا في ليبيا: إنها خطوة خطيرة للغاية

وخلال مقابلة أجرتها شبكة الـCNN الأمريكية، قال الوزير السعودي: "لم تكتفِ تركيا بإرسال مستشارين، لكننا سمعنا واطلعنا على معلومات استخباراتية حول نقل مقاتلين سوريين إلى ليبيا عبر تركيا".

وأضاف وزير الخارجية السعودي قائلاً: "هذا أمر خطير للغاية لأنه يضع مقاتلين غير منظمين في ساحة قتال معقدة بما يكفي، وهو أمر قد يسهم في تعزيز خطر دخول عناصر متطرفة على خط الأزمة الليبية، ويجب منع ذلك".

وتابع بن فرحان قائلاً: "أنا قلق جداً من ما تفعله تركيا في ليبيا، وهو أمر يجب أن نقلق جميعاً إزاءه".

وبعد هدنة لم تدم أكثر من أسبوع، عادت المعارك المسلحة بين طرفي النزاع في ليبيا إلى الاحتدام من جديد، على محور خطوط الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس.

وبدوره أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري في مؤتمر صحافي، الأحد، أن تركيا تنقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا بوتيرة عالية.

(م ش)