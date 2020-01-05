السعودية عن التدخل التركي في ليبيا: تهديد للأمن العربي

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة أنباء السعودية "واس" :"تؤكد المملكة أن هذا التصعيد التركي يشكل تهديداً للأمن والاستقرار في ليبيا وتهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي.. كونه تدخّلٌ في الشأن الداخلي لدولة عربية، في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية.

بيان السعودية يأتي في الوقت الذي تعتزم فيه أنقرة إرسال قوات تركية إلى أراضي ليبيا، بعد موافقة البرلمان التركي، ومعارضة كبيرة من قبل الدول الإقليمية والعربية.

وكانت تركيا قد أرسلت مرتزقة سوريا إلى أراضي ليبيا، للقتال إلى جانب حكومة الوفاق، وذلك ضمن الاتفاقية المُبرمة من قبل الدولة التركية وحكومة الوفاق.

(آ س)