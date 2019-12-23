السعودية تُصدر حكم الإعدام على 5 أشخاص بتهمة مقتل الخاشقجي

وقال وكيل النيابة العامة في السعودية، شلعان بن راجح بن شلعان، إن النيابة أصدرت أيضاً أحكاماً بسجن 3 متهمين لمدة 24 عاماً في قضية الخاشقجي.

وقُتل الخاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال النائب العام السعودي اليوم إن سعود القحطاني حُقق معه، لكن لم تُوجّه إليه تهمة "بسبب قلة الأدلة"، وإن العسيري وُجّهت إليه تهمة ولكن أخلي سبيله لقلة الأدلة.

كما بُرئ القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي.

وشُوهد خاشقجي، الذي كان في الـ 59 من عمره، لآخر مرة وهو يدخل القنصلية السعودية في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، للحصول على بعض الوثائق التي كان بحاجة إليها لإتمام زواجه من خطيبته خديجة جنكيز.

(ي ح)