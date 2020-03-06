الزيّ الفلكلوري يضفي جمالية على مؤسسات ومدارس الشيخ مقصود

يعدّ الزي الفلكلوري الكردي للرجال والنساء من رموز أصالة وعادات وتقاليد الشعب الكردي، يحتفظ به منذ القديم إلى يومنا هذا، حيث يتم ارتدائه في الحفلات الوطنية.

أما ملابس نساء الكرد فتتميز ببريقها ولمعانها، وبألوانها وتفاصيلها وأقمشتها التي تلفت الانتباه، وتضفي جمالية في كل مكان ومناسبة.

وتزامناً مع الثامن من آذار، يوم عيد المرأة العالمي، قررّت النساء ارتداء الزي الكردي الفلكلوري في عملهن طيلة ثمانية أيام استقبالاً للمناسبة.

نساء حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب العاملات في مؤسسات الحي، والكومينات والمجالس والمدارس يرتدين هذا الزي أثناء عملهن مع وضع وشاح YPJ على رؤوسهن إحياء للتراث الكردي.

العضوة في كومين الشهيدة كولة سلمو في مدينة حلب فيرجين محمد هنأت يوم المرأة العالمي على القائد أوجلان وعلى شهيدات الحرية، وقالت" نتلقى محاضرات على أهمية وتعريف يوم المرأة العالمي الذي انتفضت فيها النساء، ونحن نرتدي ثيابنا الفلكلورية لنوجه رسالة إلى كافة النساء نثبت فيها مدى ارتباطنا بثقافتنا.

بدورها تحدثت الإدارية في منسقية مؤتمر ستار هيفين سليمان عن تحضيرات المؤتمر ليوم 8 آذار "نُهنئ يوم المرأة العالمي على قائد الحرية عبدالله أوجلان وعلى وحدات حماية المرأة، ونحن كمؤتمر ستار عملنا على إعداد مخططات للاحتفال بهذا اليوم.

وأشارت هيفين سليمان إلى أن مؤتمر ستار قرر أن نخطو خطوة نحو ثقافتنا بارتداء جميع النساء العاملات ضمن المؤسسات الموجودة في الحي الزي الفلكلوري، مع وضع وشاح ypj أثناء العمل في الدوام الرسمي طيلة 8 أيام استقبالاً للمناسبة وإحياءً لثقافتنا.

(س و)

ANHA