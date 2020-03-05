الرّقّة... قوى الأمن الدّاخليّ تلقي القبض على شخصين

وأعلنت قوى الأمن الدّاخليّ في الرّقّة, أنّ مكتب مكافحة الجريمة المنظّمة ألقى القبض على شخصين يقومان بعمليّات نصب على المواطنين, ينتحلان صفة موظّف لدى منظّمة إغاثيّة.

وذكر المكتب الإعلاميّ لقوى الأمن الدّاخليّ في الرّقّة: "بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين يفيد بوجود شخصين يدّعيان بأنّهما تابعان "لمنظّمة إغاثيّة" في قرية الجديدات التّابعة لبلدة الكرامة, باشر أعضاء مكافحة الجريمة المنظّمة بعمليّات الرّصد والتّحرّيّ, ليتبيّن أنّهما لا يتبعان لأيّ منظّمة إغاثيّة أو مؤسّسة مدنيّة في المنطقة".

وأفاد الإداريّ بمكتب مكافحة الجريمة المنظّمة: "من خلال التّحقيق مع الشّخصين تبيّن أنّهما كانا ينتحلان شخصيّات وصفات مزيّفة, ويقومان بجمع مبالغ ماليّة من المواطنين بحسب دفتر العائلة, مقابل وعود بإعطائهم مساعدات ماليّة لكلّ شخص قام بالتّسجيل لديهم, واعترفا أيضاً بقيامهما بجمع مبالغ ماليّة من المدنيّين، وتقسيمها فيما بينهما".

وأوضح المكتب الإعلاميّ: "بموجب القانون تمّ تحويلهما إلى هيئة الادّعاء والتّحقيق لينالا جزاءهما العادل".

(ر ح)