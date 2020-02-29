الرقة: تخريج الدورة الرابعة لواجب الدفاع الذاتي

وبحضور أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، ومكتب الدفاع في مدينة الرقة، وممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أنهت اليوم أكاديمية الشهيد أحمد العلي دورة تدريبية جديدة.

واستمرت الدورة مدة 45 يوماً تلقّى المقاتلون فيها دورساً سياسية وعسكرية، تعلموا من خلالها فنون القتال، وكيفية استخدام الأسلحة بكافة أنواعها، إلى جانب دروس فكرية تضمنت أهمية التدريب، وحقوق المرأة والدفاع المشروع.

وخلال المراسم وبعد الوقوف دقيقة صمت والعرض العسكري, ألقت نائية الرئاسة المشتركة لمكتب الدفاع في الرقة سميرة أحمد كلمة أكدت فيها على حساسية المرحلة التي تتطلب المزيد من الحرص والتحلي المسؤولية بالقول: "نمرُ اليوم في ظروف عصيبة لذا يقع على عاتقكم مسؤولية حماية أرضكم وشعبكم الذي منحكم الثقة للدفاع عنه".

و دعت سميرة أحمد جميع أبناء مدينة الرقة إلى الانضمام لواجب الدفاع الذاتي "يقع على عاتق كل شباب المنطقة الالتحاق بواجب الدفاع الذاتي, للتصدي لأي خطر يُهدد مناطقنا وخاصةً العدوان التركي الذي يحتل جزءاً من أراضينا".

وفي الختام أدى المقاتلون القَسَم العسكري، وعاهدوا بالسير على نهج الشهداء، والحفاظ على مكتسباتهم، والدفاع عن وحدة الأراضي السورية.

الجدير بالذكر أن الشهيد "رامي خالد الحمد" التي حملت الدورة اسمه استشهد خلال مشاركته في مقاومة الكرامة على محور بلدة عين عيسى.

(ح م/م)

ANHA