الرقة تستعد للتزين بـ 100 ألف شجرة

وخلال احتلال مرتزقة داعش للرقة حتى تشرين الأول عام 2017، فقدت الرقة خضارها نتيجة القطع الجائر وإهمال الطبيعة.

وبعدما حررت قوات سوريا الديمقراطية الرقة في الـ 17 من تشرين الاول عام 2017، عملت دائرة الحدائق التابعة إدارياً لبلدية الشعب في الرقة، على تشجير المدينة وإنشاء مشاتل خاصة لإنتاج غراس الأشجار، وخاصةً أشجار الزّينة لغرسها في الحدائق العامة، ومُنصّفات الطّرق لإعادة الجمال لمدينة الرّقة.

يعمل في المشتل الزّراعي عمال وعاملات، لديهم الخبرة في كيفية زراعة أشجار الزّينة واستخدامها، حيثُ يقومون بغرس النّبتة في أكياس نايلون مُخصصّة لهذه الأشجار ضمن شروط مُهيئة للزراعة، وذلك تحت رقابة مختصّين ومشرفين من قبل بلدية الشعب.

الإداري في مشتل الرقة البلدي عبدالله المضحي أوضح " منذ افتتاح المشتل الزّراعي سعينا لإعادة الرونق لمدينة الرّقة، من خلال غرس أشجار الزّينة في الحدائق العامة ومُنصّفات الطّرق ومداخل ومخارج المدينة".

وأضاف، تم غرس أكثر من 100 ألف غرسة مُختلفة النّوع ضمن المدينة وبعض حدائق الريف، وهدفنا من تأهيل وافتتاح المشاتل هو تشجير أكبر عدد ممكن من الحدائق والأماكن العامة".

وتعتزم دائرة الحدائق توزيع الغرسات على المدينة والريف لتشجير المنطقة خلال الربيع المقبل.

(ح م /م)

ANHA