الرئيس الجزائري الجديد يؤدي اليمين الدستورية

وفاز عبد المجيد تبون (74 سنة) بنسبة 58,13 بالمئة من الدورة الأولى للانتخابات التي جرت في 12 ديسمبر، ليخلف عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في أبريل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.

وسيباشر تبون الذي فاز في الانتخابات بنسبة 58.13 في المئة، مهامه فور أدائه اليمين الدستورية طبقاً للمادة 89 من الدستور التي تنص على أن "رئيس الجمهورية المُنتخب يؤدي اليمين الدستورية أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا للأمة، خلال الأسبوع التالي لانتخابه، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين".

وبعد إعلان فوزه، تعهّد تبون بالعمل على طي صفحة الماضي، وفتح صفحة "الجمهورية الجديدة"، دون إقصاء لأي طرف، داعياً لحوار مع الحراك الشعبي.

(ي ح)