الدّوما الرّوسيّ: إرسال قوّات تركيّة إلى ليبيا يزيدُ الوضع سوءاً

أكّد نائبُ رئيس لجنة الدّوما للشّؤون الخارجيّة ديمتري نوفيكوف بأنّ إرسال القوّات التّركيّة إلى ليبيا سيزيد الوضع سوءاً وسينعكس سلباً على الشّعب اللّيبيّ.

ووفقاً لنوفيكوف سيتعيّن على روسيا بناء سياستها بما يتوافقُ مع المستجدّات مع الحرص على مراعاتها جميع العوامل.

ووافق البرلمان التّركيّ على إرسال قوّات عسكريّة إلى ليبيا, ما أثار رفض إقليميّ ودوليّ, حيثُ أدانت مصر ذلك بأشدّ العبارات.

وأعلنَ البيتُ الأبيض اليوم أنّ الرّئيس الأمريكيّ دونالد ترامب أبلغ الرّئيس التّركيّ رجب طيب أردوغان أنّ التّدخّل الأجنبيّ في ليبيا يعقّد الوضع, وذلك بعد ساعات من تفويض البرلمان التّركيّ بإرسال قوّات إلى ليبيا.

(ي ح)