الدّفاع الأمريكيّة: قوّاتنا شنّت ضربات دفاعيّة دقيقة ضدّ 5 منشآت لحزب الله في العراق وسوريّا

كما أفاد الجيش الأمريكيّ، في بيان، أنّ الضّربات في العراق وسوريّا استهدفت منشآت لـ"كتائب حزب الله" منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسّيطرة.

من جهته، أكّد "الحشد الشّعبيّ" في تغريدة على موقع "تويتر" أنّ طائرات أمريكيّة مسيّرة قصفت مواقع تابعة لقوّاته غربي الأنبار.

فيما تعرّض اليوم الأحد مقرّ "اللّواء 45" التّابع لقوّات "الحشد الشّعبيّ" في مدينة القائم بمحافظة الأنبار، غرب العراق للقصف.

وأشارت وكالة "رويترز" البريطانيّة إلى أنّ عدداً من مسلّحي "كتائب حزب الله" قُتِلوا في ضربة جوّيّة على قاعدة بغربِ العراق.

المصدر: وكالات+RT