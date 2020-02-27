الخضر الكردستاني: على المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة الضغط على تركيا للكشف عن وضع أوجلان

وجاء ذلك عبر بيان أصدره حزب الخضر الكردستاني على خلفية اندلاع حرائق في غابات بجزيرة إمرالي حيث يحتجز القائد أوجلان، وجاء في البيان:

"تحتجز السلطات التركية الفاشية، السيد عبدالله أوجلان في ظروف تجريد مشددة، وقد حاولت مرات عديدة وضع حياته موضع خطر جدي.

وها هي الآن ومع اندلاع الحرائق في جزيرة إمرالي النائية حيث يحتجز قائد الشعب الكردي، تضع حياته من جديد في خطر، وقد يكون ذلك مدبراً بخطة دنيئة، إذا علمنا أن هذا الفصل ليس بفصل حرائق الغابات.

لذا نطالب المنظمات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة بالضغط على تركيا وإجبارها على نقل السيد أوجلان إلى مكان آمن والسماح لمحاميه بزيارته، والخروج ببيان يطمئن الشعب الكردي على صحته وسلامته، هو ورفاقه المسجونون معه".

(ل)

ANHA