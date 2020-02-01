الخارجية الفرنسية: تركيا تنتهك اتفاق برلين بشأن ليبيا

وقالت فون دير مول لشبكة العربية: إن العسكريين الفرنسيين وثّقوا مواصلة تركيا انتهاك ما اتُفق عليه خلال "مؤتمر برلين" حول ليبيا، من خلال إرسالها رجالاً ومعدات لصالح جهات معينة في ليبيا، في إشارة من الناطقة الفرنسية إلى حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

وتابعت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية: "منذ فترة هناك أعمال واضحة تقوم بها تركيا ولم تحترم من خلالها التزاماتها بوقف إرسال الرجال والسلاح إلى ليبيا، هناك إمدادات تركية مستمرة لهذا البلد، وقد وثّق جنودنا قبل أيام مواصلة الأتراك تسليم معدات إلى جهات في ليبيا.

وأوضحت أن: "هذا مخالف أولاً للالتزامات التي قُطعت خلال قمة برلين، وثانياً إنه مخالف لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة نحو ليبيا".

واتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "بعدم احترام كلامه" المتعلق بإنهاء التدخل الخارجي في الأزمة الليبية، وخاصة عدم إرسال سفن تركية تُقلّ مرتزقة إلى ليبيا.

(ي ح)