الحوثيون يستهدفون آرامكو وقواعد عسكرية سعودية

وقالت القوات المسلحة التابعة للحوثيين، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء: "رداً على التصعيد الجوي للعدوان نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المُسيّر عمليات نوعية".

وأوضح البيان أنه تم استهداف منشآت لشركة "آرامكو" في منطقة جازان ومطاري أبها وجازان وقاعدة خميس مشيط و "أهدافاً حساسة" أخرى في "العمق السعودي بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة".

وشددت القوات الحوثية على أن عناصرها "مستمرون في العمل من أجل تحرير كافة أراضي الجمهورية حتى تحقيق الاستقلال".

ولم تصدر السعودية حتى الآن أي تعقيب على هذا الإعلان، كما امتنعت شركة "آرامكو" عن التعليق على الهجوم.

وكان الحوثيون قد نفذوا في 14 سبتمبر من العام الفائت هجوماً على منشآت آرامكو تسببت بأضرار مادية وأعطال دامت أسابيع.

(م ش)