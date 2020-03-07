الحكومة السورية تتهم مرتزقة تركيا بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب

وقالت وكالة سانا الرسمية "واصلت المجموعات الإرهابية المدعومة من نظام أردوغان خرق اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي وقع أمس الأول عبر استهدافها بالقذائف قريتي حزارين والدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي".

وأضافت "أن المجموعات الإرهابية المدعومة من قوات النظام التركي أطلقت ظهر اليوم 4 قذائف على قريتي حزارين والدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي ما تسبب بوقوع أضرار مادية مشيراً إلى أن وحدات الجيش العاملة على محور سفوهن / حزارين ردت برمايات من الأسلحة المناسبة على مصدر إطلاق القذائف".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب اردوغان أمس الأول التوصل إلى اتفاق لوقف أطلاق النار في إدلب، وهذا ليس الاتفاق الأول من نوعه حيث فشلت اتفاقيات سابقة حول وقف لإطلاق النار.

(ي ح)