الحشد الشعبي يعلن عن إصابة 20 محتجاً إثر إطلاق نار من السفارة الأمريكية

وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان له "إن أكثر من عشرين مشيعاً لجثامين شهداء الحشد أُصيبوا إثر إطلاق نار وقنابل دخانية، من داخل السفارة الامريكية في بغداد".

وأوضح "حصيلة جرحى المشيعين لجثامين شهداء الحشد، إثر إطلاق نار وقنابل دخانية من داخل السفارة الامريكية ارتفع الى أكثر من ٢٠ مصابا".

وأعلن مناصرو كتائب حزب الله عن اعتصام مفتوح، أمام السفارة الأمريكية مطالبين بإغلاقها وطرد السفير.

وقال مسؤولان في وزارة الخارجية العراقية لرويترز: إنه تم إجلاء السفير الأميركي وموظفين آخرين من السفارة في العاصمة بغداد، قبل أن يتمكن محتجون من اقتحام حرم السفارة.

وتعرض مقر اللواء 45 للحشد ‏الشعبي، مساء الاحد 29 ‏كانون الاول 2019، إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية, رداً على مقتل متعاقد أميركي، وإصابة جنود إثر استهداف قاعدة أمريكية.

(ي ح)