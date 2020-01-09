الجيش الليبي يوسّع الحظر الجوي تصدياً للتدخلات التركية

وكان الجيش الليبي أعلن في نهاية تشرين الثاني الماضي عن فرض الحظر الجوي فوق منطقة العمليات في العاصمة طرابلس, لكنه استثنى حينها منطقة مطار معيتيقة من هذا الحظر، نظراً للحاجات الإنسانية المحتملة.

وفي المقابل، بدا أن ميليشيات طرابلس استغلت هذا الأمر، بحسب ما أوردت إذاعة "أر. أف. أي" الفرنسية، التي قالت إن معتيقية، وهو المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية، شهد في الآونة الأخيرة، حركة دؤوبة لمقاتلين قادمين من تركيا على متن رحلات طيران غير مسجلة.

ويأتي قرار الجيش الليبي عقب‏‎ إسقاط منصات الدفاع الجوي التابعة له طائرة تركية مُسيّرة، في منطقة بوقرين بمدينة ‎سرت.

وانتهى ،مساء أمس، الاجتماع المصري الأوروبي حول الوضع في ليبيا، بالتأكيد على وقف التدخلات التركية، واعتبار اتفاقية السراج و أردوغان غير قانونية، وتثير القلق.

(ي ح)