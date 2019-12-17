الجيش الليبي يسيطر على مواقع في طرابلس

ونقلت شبكة سكاي نيوز عن مصادرها تأكيدها بأن قوات الجيش الليبي سيطرت على طريق المطار الممتد من كوبري المطار إلى طريق مفترق الإصفاح وحتى النقلية جنوبي طرابلس، كما سيطر على شارع الغاز ويتقدم في مناطق جنوبي طرابلس.

وأعلنت غرفة عمليات "الكرامة" التابعة للجيش الوطني الليبي على "فيسبوك"، اليوم، أن سلاح الجو قصف أهدافاً تابعة "لميليشيات" مصراتة بالقرب من المحطة البخارية بمدينة سرت.

وفي وقت سابق فجر الثلاثاء، أعلن الجيش الليبي عن تدمير رتل عسكري تابع لقوات الوفاق عندما كان متجهاً من مدينة مصراتة إلى العاصمة طرابلس، للمشاركة في صدّ عملية تحرير طرابلس.

وكشف المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري اليوم عن وصول شحنات من الأسلحة إلى مصراتة، مشيراً إلى أن باخرة تركية تحاول حالياً الرسو في ميناء الخمس البحري.

(ي ح)