الجيش الليبي يحتجز سفينة يقودها طاقم تركي

وخلال لقاء مع وكالة رويترز قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، بأن قوى بحرية ليبية أوقفت السفينة في المياه الإقليمية الليبية قبالة مدينة درنة، ولم يقدم المسماري أية تفاصيل أخرى حول حمولة السفينة التركية تلك.

وكان المسماري قد أكّد بداية الشهر الجاري بأن معركتهم أصبحت ضد "الأطماع التركية" في الأراضي الليبية، مُشدداً على أن "معركة الجيش الليبي تهدف لمنع داعش والقاعدة من التحصن في ملاذ آمن على الأراضي الليبية".

كما ونشرت وكالتنا فيما سبق عدة وثائق وملفات تخص الدعم التركي لمرتزقة داعش والقاعدة في ليبيا، إلى جانب تمكن قوات الجيش الوطني الليبي من احتجاز عدة سفن تركية مُحمّلة بالأسلحة في الموانئ، بهدف فتح الطريق أمام مخططاتها في تلك الدول الساحلية واحتلالها.

(آر)

ANHA