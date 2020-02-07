الجيش الإيرانيّ: مُستعدّون للوقوف بوجه أمريكا حتّى تدميرها

وجاء ذلك في تصريحات للمتحدّث الرّسميّ باسم القوّات المسلّحة الإيرانيّة، العميد أبو الفضل شكارجي، في كلمة ألقاها خلال الاحتفال بذكرى شهداء مدينة بهارستان في محافظة "أصفهان"، مساء اليوم الجمعة.

وصرّح المُتحدّث الرّسميّ باسم الجيش الإيرانيّ، بأنّ القوّات الأمريكيّة تكبّدت خسائر فادحة في هجوم القوّات الإيرانيّة على قاعدة "عين الأسد" العسكريّة، وسوف تعترف بهذه الخسائر في الأيام المقبلة.

وقال شكارجي: "لقد تكبّدوا خسائر فادحة في هجومنا على عين الأسد، وسوف يعترفون بهذه الخسائر في الأيّام المقبلة، ولا يمكنهم إخفاء الخسائر الفادحة الّتي تكبّدوها".

وتابع المُتحدّث باسم الجيش الإيرانيّ قائلاً: "نحنُ لا نريد قتل النّاس، وأردنا أن نجعل أمريكا تدرك أنّنا لسنا مثل البلدان الأخرى".

واستدرك بقوله: "نحنُ لا نوقف طاولة المفاوضات فقط، بل مستعدّون للوقوف أمام أمريكا حتّى تدميرها بشكل نهائيّ".

وتشهد العلاقات الأمريكيّة الإيرانيّة توتّراً وتصعيداً، وذلك على خلفيّة انسحاب الرّئيس الأمريكيّ، دونالد ترامب من الاتّفاق النّوويّ الّذي وقّع عام 2015 مع طهران، ثمّ بعد الهجوم الّذي وقع على ناقلتي نفط في خليج عمان، إذ حمّلت واشنطن طهران مسؤوليّة هذا الهجوم بينما نفت إيران الاتّهامات.

(ي ح)

المصدر: وكالات