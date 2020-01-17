الجيش الأمريكي يعلن حصيلة الهجمات الإيرانية بعد أيام من الهجوم

وأوضحت المصادر أن 8 صواريخ إيرانية سقطت على القاعدة الواقعة في محافظة الأنبار غربي العراق، التي تستضيف قوات أمريكية.

وتتنافى تصريحات الجيش الأمريكي الجديدة مع تأكيدات مصادر أمريكية سابقة، قالت:"إن أحداً من القوات الأمريكية لم يتعرض لإصابات".

وشنت إيران هجمات صاروخية على قاعدة عين الأسد، كما استهدفت قاعدة أخرى تستضيف قوات أمريكية في إربيل بإقليم كردستان العراق، حيث كانت طهران تردّ على مقتل القيادي البارز في الحرس الثوري قاسم سليماني، الذي قُتل في ضربة أمريكية بطائرة من دون طيار قرب مطار بغداد الدولي.

وقالت مصادر عسكرية أمريكية لموقع "ديفينس ون" المهتم بأخبار الجيش الأمريكي: إن الجنود المصابين نُقلوا للعلاج في الكويت وألمانيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد غرّد على حسابه بموقع "تويتر"، في أعقاب الهجمات الصاروخية، قائلاً: "إن كل شيء على ما يرام".

(آ س)