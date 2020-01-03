الجعفري: النّظام التّركيّ يواصل التّملّص من التزاماته عبر دعم الإرهاب

وفي تصريحات للصّحفيّين عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن قال الجعفري: "إنّ سوريّة لن تتخلّى عن حقّها وواجبها في القضاء على آخر بؤر الإرهاب في إدلب".

وأضاف الجعفري: "إنّ بعض أعضاء مجلس الأمن فشلوا في مكافحة الإرهاب، ودول الاتّحاد الأوروبّي تتعامل بشكل غير مسؤول مع ملفّ الإرهابيّين الأجانب"، لافتاً إلى "أنّ الاتّحاد الأوروبّي يتجاهل نقل النّظام التّركيّ إرهابيّين من إدلب إلى ليبيا للمشاركة في المعاركِ الدّائرة هناك".

وهاجمَ الجعفري تركيّا قائلاً: "إنّ النّظام التّركيّ يواصلُ التّملّص من التزاماته في سوتشي وأستانا عبر دعمه التّنظيمات الإرهابيّة في إدلب".

(ي ح)