الجزائر تدعو لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية

وقال وزير الخارجية الجزائري صبري بو قادوم: إن غياب سوريا تسبب بضرر كبير للجامعة والعرب، داعياً الدول العربية إلى الدفع نحو إعادة عضوية سوريا، وطالب كل الدول العربية بالعمل على عودة دمشق لجامعة الدول العربية.

وفشلت تونس في إقناع العرب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، خلال العام الماضي، وذلك أثناء استضافتها القمة العربية في مارس 2019.

وتستعد الجزائر لاستضافة القمة العربية المقبلة في دورتها الـ32 بعد تقدمها بطلب إلى الجامعة العربية، وذلك بعد مرور 15 عاماً على آخر قمة عقدت بها في 2005.

وكانت جامعة الدول العربية قد علقت عام 2011، عضوية سوريا، وذلك بعد اندلاع الأزمة السورية في مارس من العام نفسه.

(آ س)