الثانوية الصناعية ترفد مدارس الجزيرة بـ 25 ألف مقعد دراسي

افتتحت هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، في 17 تشرين الثاني 2018، أول ثانوية صناعية تابعة للهيئة في مدينة قامشلو بإقليم الجزيرة.

يوجد ضمن الثانوية الصناعية 7 أقسام وهي: ـ قسم الحاسوب ويتم فيه تدريس برمجيات الحاسوب، وصيانته، وينقسم بدوره إلى عدة أفرع وهي " شبكات أتوكاد AutoCAD)) وهو برنامج للرسم والتصميم بمساعدة الحاسوب، ويدعم إنشاء الرسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد، ومجموعة برامج Microsoft Office.

ـ قسم حرفة الإلكترون: ويُدرّس فيه صيانة الهاتف النقال "الموبايل" والتلفاز، وشبكات الاتصالات، وصيانة جميع الأدوات الإلكترونية، وأجهزة القياس.

ـ قسم حرفة ميكانيك السيارات: ويُدرّس ضمنه صيانة محركات الديزل والبنزين، وأجهزة نقل الحركة، ودارات التبريد، ودارة الاشتعال، وكل ما يتعلق بالمحركات.

ـ قسم حرفة الكهرباء: يُدرّس ضمنه كيفية لف محرك الإلكترونيات، وشبكات التمديد المنزلية.

ـ قسم حرفة "طورنو" والمخارط ومقاشط المعدات: وهي خاصة بالحديد، إضافة لحرفة الحدادة يتعلم ضمنها الطلبة كيفية القصّ على المناشير، والثقب والتسوية اليدوية، وحرفة النجارة يتعلم ضمنها الطلبة تفصيل جميع اللوازم المدرسية والمنزلية، وكل ما يتعلق بعمل النجارة والخشب.

يتلقى الطلبة البالغ عددهم 225 طالب وطالبة في كل قسم من هذه الأقسام دورساً نظرية وعملية، ولكل قسم كادر تدريسي مختص، كما أن لكل قسم مكان مخصص ومجهّز بكافة الآلات والأدوات اللازمة للتعليم.

مصطفى عبد الله طالب سنة أولى في قسم الإلكترون، أوضح بأنهم يتلقون دورس عملية ونظرية ضمن القسم حول صيانة الحاسوب والموبايلات، وبأن معظم دروسهم عملية.

كما تتخذ الثانوية الصناعية مبدأ التعليم النظري والعملي وتسويق الإنتاج أساساً لها كنمط جديد للدارسة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي ضمن مناطق شمال وشرق سوريا، وخلال العام الدراسي الجديد حمل طلبة حرفتي الحدادة والنِجارة على عاتقهم تصليح وصيانة وتجهيز مستلزمات المدارس، ورياض الأطفال في مناطق شمال وشرق سوريا من المقاعد واللوحات الدراسية.

وجهّز طلبة ومدرسي حرفتيْ الحدادة والنجارة 15 ألف مقعداً لمدارس ورياض الأطفال ضمن مناطق شمال وشرق سوريا، للعام الدراسي الحالي، ويتحضر طلبة الحرفتين الآن لتلبية كافة مستلزمات مدارس الرقة ودير الزور والطبقة.

فيما كانوا قد جهّزوا في العام الدراسي المنصرم 10 آلاف مقعداً دراسياً .

المديرة ولاء فرمان نوّهت أن إدارة الثانوية تتحضر الآن لافتتاح قسم جديد، هو قسم صيانة وتصميم المعدّات الطبية وحاضنات الولادة، وجهازيْ اليرقان والتسخين، بالإضافة إلى افتتاح عدّة أقسام في مناطق إقليم الجزيرة كمدينة الحسكة وديرك، ونواحي تربه سبيه وعامودا والشدادي وبلدة رميلان.

كما كشفت ولاء فرمان عن مناقشتها مع هيئة التربية والتعليم لافتتاح معهد صناعي في جامعة روج آفا، ينتقل إليه الطلبة لإكمال دراستهم بعد إتمام مرحلة التعليم الثانوي.

(أ ب)

ANHA