التوتر يزداد بين واشنطن وأنقرة.. وإسبر مستغرب من تهديدات أردوغان

وقال وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، الثلاثاء، إنه يحتاج إلى الحديث مع نظيره التركي لفهم مدى جدية الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عندما قال إنه قد يُغلق قاعدة إنجيرليك الجوية التي تحوي رؤوساً نووية أميركية.

وأضاف إسبر خلال حديثه للصحافيين على متن طائرة عسكرية أميركية: "لم أُحط علماً بالأمر من قبل, أول مرة علمت به كان من خلال الصحف, ومن ثم فأنا بحاجة إلى الحديث مع نظيري التركي، لفهم ما يقصدونه فعلاً ومدى جديتهم".

وهذه ليست المرة الأولى التي يُهدد بها أردوغان بإغلاق قاعدة إنجرليك, وهدّدت تركيا مراراً بإغلاقها، وعادة ما تلوّح باتّخاذ هذا القرار عند كل توتر دبلوماسي بين أنقرة وواشنطن.

وتصاعدت حدة التوتر بين البلدين, حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا لشرائها صواريخ روسية من نوع إس-400 على الرغم من تحذيرات واشنطن من عواقب هذا الأمر.

وفي الأشهر الأخيرة تدهورت العلاقات بين الدولتين على خلفية شن أنقرة هجوماً على مناطق شمال وشرق سوريا.

والأربعاء الماضي، تبنّت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي اقتراح قانون يدعمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، يلحظ فرض عقوبات قاسية على تركيا ومسؤوليها على خلفية صفقة شراء صواريخ إس-400 والهجوم على شمال وشرق سوريا.

والخميس تبنى مجلس الشيوخ بالإجماع نصاً "من أجل إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية عبر الاعتراف بها رسمياً"، في إشارة للمذابح التي تتهم السلطنة العثمانية بارتكابها في العام 1915.

(ي ح)