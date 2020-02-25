التحضير للبدء بالمرحلة الثانية من عملية البناء في مخيم مُهجّري كري سبي

ووصل عدد الخيم التي نُصبت في إطار المرحلة الاولى من عملية بناء مخيم مُهجّري كري سبي/تل أبيض إلى 450 خيمة يقطنها 2197 مُهجّر قسرياً.

وكانت إدارة المخيم الذي افتتحه مجلس مقاطعة كري سبي في الـ 22 من شهر تشرين الثاني من العام الماضي أوضحت أن بناء المخيم سيتم على مرحلتين، وأن الأرضية تتسع لـ1000 خيمة.

وبالنسبة لتحضيرات الإدارة للبدء بالمرحلة الثانية من بناء المخيم، قالت الرئيسة المشتركة للمخيم فادية شريف أنهم شهدوا خلال اليومين الماضيين موجة نزوح كبيرة مما دعاهم إلى الإسراع في تجهيز خيم لإيوائهم داخل المخيم.

وأوضحت فادية شريف أن موجة النزوح الأخيرة جاءت من القرى الغربية والجنوبية لمقاطعة كري سبي نتيجة قصف الاحتلال التركي عليها.

وكشفت عن وصول 43 عائلة من كل من قريتي الفاطسة والحرية يوم الـ 23 من شباط /فبراير الجاري.

وتوقعت أن تتوافد إليهم عائلات أخرى خلال الأيام القادمة، مما دعاهم إلى الإسراع في تجهيز خيم لإيوائهم.

وبينت أن كافة اللجان الخدمية من كهرباء، ومياه، وصرف صحي باشرت بالتجهيز داخل الساحة المخصصة لبناء خيم المرحلة الثانية.

وأشارت فادية شريف إلى أنهم أعلموا منظمة الهلال الأحمر بنيتهم البدء بالمرحلة الثانية من نصب الخيم، وذلك لتزويدهم بها في أقرب وقت ممكن.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الهلال الأحمر الكردي قدّمت كافة الخيم في المرحلة الأولى من عملية بناء المخيم، وبلغ عددها 500 خيمة، بالإضافة للإسفنج والبطانيات و سلل غذائية شهرية، وذلك وسط المساعدات الخجولة للمنظمات التي بدأت تدريجياً بزيارة المخيم، واقتصرت مساعداتها على سلة منظفات، وتعيين عمال للنظافة داخل المخيم.

(ج)

ANHA