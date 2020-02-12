التحالف: قواتنا تصدت لمجهولين هاجموا قواتنا

وقال الناطق باسم التحالف الدولي العقيد مايلز كاجينز" واجهت قوات التحالف اثناء القيام بدورية بالقرب من قامشلو، نقطة تفتيش تحتلها القوات الموالية للنظام السوري".

وبين الناطق أنه وبعد سلسلة من التحذيرات ومحاولات خفض التصعيد، تعرضت الدورية لنيران الاسلحة الصغيرة من اشخاص مجهولين قامت قوات التحالف الرد على النيران كمحاولة للدفاع عن النفس.

وبين العقيد مايلز كاجينز بانه تم خفض تصعيد الموقف وهو حالياً قيد التحقيق والدورية عادت إلى القاعدة.

ووقعت مناوشات في قرية خربة عمو، اليوم، بين دورية أمريكية من جهة وعناصر الدفاع الوطني، والنظام السوري وأهالي القرية من جهة أخرى، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر وذلك نتيجة هجوم تعرض له الدورية.

(آ س)