التحالف الدولي بقيادة واشنطن ينفي تنفيذ غارات ضد الحشد الشعبي

أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش: أنه لم ينفذ أي ضربات جوية قرب معسكر التاجي شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وقال متحدث باسم التحالف في تغريدة على "تويتر": "التحالف لم ينفذ ضربات جوية قرب معسكر التاجي خلال الأيام الماضية".

وفي وقت سابق من السبت، أسفرت ضربات جوية على فصيل من قوات الحشد الشعبي قرب معسكر التاجي، عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة.

وذكر التلفزيون الرسمي العراقي أنها كانت ضربات جوية أمريكية.

ويأتي الهجوم بعد 24 ساعة على غارة أمريكية بطائرة مُسيّرة، قرب مطار بغداد، أدت لمقتل كل من (أبو مهدي المهندس نائب قائد قوات الحشد الشعبي ، واللواء قاسم سليماني القيادي في قوات الحرس الثوري الإيراني).

(ي ح)