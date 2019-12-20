البوسنة تستعيد مجموعة من مرتزقة داعش وعوائلهم من شمال وشرق سوريا

وقالت وكالة فرانس بريس نقلاً عن السلطات في البوسنة قولها، إن مجموعة من 25 بوسنياً من بينهم مقاتلين من داعش وكذلك عدد من النساء والأطفال قد أعيدوا من مخيمات في سوريا .

وقالت وزارة الأمن في بيان لها، إن سبعة من المجموعة اعتقلوا لدى وصولهم كونهم قاتلوا ضمن صفوف داعش.

وأضافت الوزارة أنه تم نقل ست نساء و 12 طفلاً بواسطة طائرة إلى مركز استقبال للفحص الطبي.

وقال ممثلو الادعاء في بيان إن المجموعة تخضع للتحقيق بتهمة الإرهاب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الأمن في البوسنة دراغان ميكتيك إن السلطات تستعد لإعادة مجموعة حوالي عشرين شخصاً من سوريا.

ولفتت الوكالة إلى أن حوالي 300 بوسني ذهب إلى القتال في سوريا والعراق بين عامي 2012 و 2016 ، وفقًا للبيانات الرسمية، ربعهم من الأطفال.

(م ش)