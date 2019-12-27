البني سبعة: ملتزمون بمسيرة الدفاع وضم أبناءنا لصفوف قوات سوريا الديمقراطية

عشيرة البني سبعة إحدى العشائر العربية في مقاطعة قامشلو تابعة لقبيلة طي، وللعشيرة عشرات الشبان ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية، رئيس عشيرة بني سبعة، سيف الدين العبد الله، والد لـ 3 شهداء ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية، وهم كل من فارس ومجد وعلاء، استشهدوا في أوقات وأماكن متفرقة في مناطق شمال وشرق سوريا، أثناء تصدي قوات سوريا الديمقراطية لهجمات مرتزقة داعش، أوضح بأن شعب المنطقة بتكاتفه تمكّن من دحر داعش جغرافياً.

وأشار سيف الدين العبد الله بأن كافة عوائل المنطقة عانت من مرتزقة داعش، وقال: "نحن كعوائل الشهداء، قدّمنا الشهداء وعانينا ما عانيناه في هذه الحرب الشرسة ضد داعش منذ بداية الثورة، وبتكاتفنا وإصرارنا على الحياة تمكّنا من هزيمة داعش".

وبيّن العبد الله بأن شعب المنطقة كافح وناضل وسار على خطى الشهداء، المتمثل بالخط الثالث، وقال: "خط الحياة الكريمة والعيش مشترك، بعيداً عن الفتنة وسياسة التفرقة". وأكّد على مواصلتهم للكفاح والنضال وفق أسس ومبادئ أخوة الشعوب.

ولفت سيف الدين العبد الله الانتباه بأنهم كعشائر عربية في المنطقة، وأثناء اجتماعاتهم العشائرية، يُؤكدون دعمهم الكامل لقوات سوريا الديمقراطية، ونبذ كل من يحاول تشويه صورة القوات، وقال: "خلال اجتماعاتنا نحن العشائر في الجزيرة لا نقبل بأن يتم ذكر القوات بسوء، ونرفض قطعاً انسحاب أولادنا من صفوف القوات، وكل من يفعل ذلك يهدف لخلق فتنة بين المكوّنات المتعايشة في هذه الأرض".

ملتزمون بمسيرة الدفاع عن أرضنا وضم أولادنا لصفوف قوات سوريا الديمقراطية

وندد سيف الدين العبد الله حول ألاعيب النظام السوري بصدد أبناء شمال وشرق سوريا، وبشكل خاص محاولاته خلق فتنة بين مكوّنات المنطقة، وقال: "ملتزمون بمسيرة الدفاع عن أرضنا وضم أولادنا لصفوف قوات سوريا الديمقراطية، ولن نقبل بالألاعيب التي تُدار من قبل النظام وغيره، ونحن العشائر العربية متكاتفون مع قوات سوريا الديمقراطية لأنهم أبناؤنا".

واجتمعَ مستشار الأمن القومي في النظام السوري، علي مملوك في 5 كانون الأول مع بعض العشائر العربية في إقليم الجزيرة، وطالب خلاله العشائر بسحب أبنائهم من صفوف قوّات سوريا الدّيمقراطية، بهدف تفكيكها وخلق فتنة بين مكوّنات المنطقة.

وشدد رئيس عشيرة بني سبعة، سيف الدين العبد الله على ضرورة رص كافة مكوّنات شمال وشرق سوريا صفوفهم، لدرء الهجمات التي تُشن على المنطقة، وقال: "في الآونة الأخيرة رأينا كيف أن الاحتلال التركي استهدف جميع المكونات، العدو لا يفرق بين مُكوّن وآخر، بل يستهدف شعب المنطقة بأكمله".

هايل سيف الدين العبد الله شقيق الشهداء فارس ومجد وعلاء أوضح بأن الحرب دقت أبوابهم، وقال: "لم ننتظر أحد ليساعدنا ويدافع عنا، بل تكاتفنا وانضممنا لصفوف الثورة لحماية أنفسنا والدفاع عن أرضنا".

وأشار هايل العبد الله بأن قوات سوريا الديمقراطية تأسست لحماية الأرض ومن عليها، وقدمت تضحيات كبيرة في سبيل ذلك، وواجب على كافة أبناء المنطقة دعمها وتمتينها عبر الانضمام لصفوفها.

(أ ب)

ANHA