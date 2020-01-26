البنتاغون: عمليّاتنا في سوريّا عادت إلى وتيرتها السّابقة بالتّشارك مع قسد

وفي حديث نقلته صحيفة "واشنطن بوست"، قال الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزيّة للقوّات المسلّحة الأمريكيّة، الّتي تشمل مسؤولياتها الميدانيّة منطقة الشّرق الأوسط: "عادت وتيرة عمليّات مكافحة الإرهاب في سوريّا، إلى وضعها السّابق".

وذكر الجنرال، أنّ القوّات الأمريكيّة تجري في الفترة الرّاهنة، 3-4 عمليّات مشتركة مع قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة كلّ أسبوع ضدّ مرتزقة "داعش" الإرهابيّ.

ولم يحدّد الجنرال إلى متى ستبقى القوّات الأمريكيّة في سوريّا، لكنّه قال: "أنا بصراحة لا أعرف كم من الوقت سنبقى هنا، وليس لدي أيّ تعليمات سوى مواصلة العمل مع شركائنا هنا".

وردّاً على أسئلة الصّحفيّين، أضاف الجنرال أنّ القوّات المسلّحة الأمريكيّة، ستكون مستعدّة للتعامل مع مختلف المواقف في البلاد، وفقاً لتطوّرها في المستقبل. وقال: "الآن نحنُ نعطي الأولويّة لعمليّة القضاء الكامل على داعش".

المصدرRt: