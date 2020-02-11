البنتاغون: القصف الإيراني لعين الأسد أصاب 109 من جنودنا

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إنّه من أصل العسكريين الـ109 الذين يعانون جميعاً من "ارتجاج خفيف"، عاد 76 (حوالي 70%) إلى الخدمة في وحداتهم، بينهم واحد فقط يعالج في مستشفى عسكري أمريكي في ألمانيا والبقية عولجوا في العراق.

أما بالنسبة إلى العسكريين المتبقّين، فقد نُقل 27 منهم إلى مستشفى عسكري أمريكي في ألمانيا للعلاج، أو لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية، في حين أنّ السبعة الآخرين هم "في طريق نقلهم من العراق إلى ألمانيا".

ومن أصل الذين نقلوا حتى اليوم إلى ألمانيا وعددهم 27 عسكرياً، فقد تعافى واحد منهم وعاد للخدمة في العراق، بينما نُقل 21 عسكرياً إلى الولايات المتحدة في حين لا يزال الخمسة الباقون يخضعون لمزيد من الفحوصات في ألمانيا.

وأطلقت طهران في فجر 8 يناير/ كانون الثاني صواريخ باليستية على قاعدتي عين الأسد (غرباً) وأربيل (شمالاً)، حيث يتمركز عدد من الجنود الأمريكيين البالغ عددهم 5200 في العراق، رداً على اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بغارة أمريكية في بغداد.

وصرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب حينها أنّه: "لم يُصب أي أمريكي" في تلك الضربات.

(آ س)