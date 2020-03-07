البرلمان العربي يطالب بموقف حازم ضد التدخلات التركية في الدول العربية

وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، في بيان: "إن قرار وزراء الخارجية العرب برفض وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية جاء ملبياً لمطالب الشعب العربي، ومعبراً عن موقف عربي جماعي موحد إزاء التصدي للتهديدات والتدخلات التركية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتعدي على سيادة عدد من الدول العربية، وانتهاك مبادئ حسن الجوار، وأعمالها العدائية"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وطالب رئيس البرلمان المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لإيقاف التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مؤكداً أنه سيبلغ قرار مجلس وزراء الخارجية العرب للاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية، والطلب منها دعم ومساندة الموقف العربي وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية".

وأكد مشعل السلمي أن "التدخل التركي يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، وللأمن والسلم الدوليين، ومبادئ حسن الجوار، وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجـلس الأمـن الدولي".

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قال في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة الأربعاء الماضي: إن اللاجئين السوريين أصبحوا ورقة ضغط ومساومة يتم التلاعب بها، مشيراً إلى أن "القوى الخارجية لعبت دورا سلبياً في ليبيا وسوريا واليمن أدى إلى تفاقم النزاعات، وآن لها أن ترفع أيديها عن الأراضي العربية"، ولافتاً إلى أن الصراعات أنهكت العالم العربي، وفتحت شهية الجيران للتوغل والتمدد في المنطقة.

(آ س)