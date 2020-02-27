البرلمان العراقي يأجل جلسة التصويت على الحكومة

قال التلفزيون العراقي إن البرلمان أجّل، الخميس، جلسة للتصديق على الحكومة الجديدة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وأضاف أن النصاب لم يكتمل، بسبب مقاطعة كثير من النواب للجلسة، لعدم رضاهم عن ترشيحات علاوي للحقائب الوزارية. وسيتم عقد جلسة جديدة السبت المقبل.

وفي وقت سابق اليوم، اقترح رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، على رؤساء الكتل السياسية، تأجيل جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي إلى السبت المقبل بدلا من اليوم.

وكانت كتل سياسية عراقية عدة أبدت رفضها لتشكيلة حكومة علاوي، وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن مباحثات علاوي مع الكتل الكردية فشلت، وذلك في الوقت الذي قدم علاوي للبرلمان تشكيلة وزارية، خلت من أسماء وزراء الدفاع والداخلية والمالية والعدل.

(ي ح/م)