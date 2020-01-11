البدء بتوزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة على أهالي قامشلو

عملية توزيع مازوت التدفئة تتم في مدينة قامشلو بالتنسيق بين لجنة المحروقات ومجالس وكومينات المدينة، ففي الدفعة الأولى التي بدأت 10 أيلول 2019 وانتهت بداية العام الجديد، حصلت بعض العوائل على 400 لتر، والبعض الآخر على مئتي لتر، وبحسب لجنة المحروقات فإن كمية مادة مازوت التدفئة التي وُزّعت على الأهالي قُدّرت بحوالي 18 مليون لتر.

وخصصت لجنة المحروقات كمية 600 لتر من مادة مازوت التدفئة لكُل عائلة، وتوزيعها على دفعات، ويحق لكل عائلة الحصول على دفعتين في آن واحد.

الرئيس المشترك للجنة المحروقات في مدينة قامشلو خاشع أحمد أوضح بأنه تم تخصيص 18 محطة ضمن المدينة لتوزيع مازوت التدفئة، وبيّن بأن سعر اللتر الواحد في محطات الوقود 75 ل.س، و77 ل.س أثناء إيصالها لمنازل الأهالي.

(س ع- س ب/ أ ب)

ANHA