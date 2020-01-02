البدء بتسيير دورية روسية تركية مشتركة في كوباني والأهالي يرفضون

وبدأ اليوم تسيير الدورية المشتركة ،انطلاقا من قرية آشمة غربي مدينة كوباني على الحدود التركية السورية، بمشاركة 4 مدرعات روسية و4 تركية.

ومن المقرر أن تجوب الدورية قرى "جارقلي فوقاني، جبنة، بياضية، زورمغار، قران، ديكمداش، سيلم، بوبان، سفتك تحتاني، وحتى حاجز قوى الأمن الداخلي بالقرب من الإذاعة غربي مدينة كوباني".

وخرج أهالي قرية "جارقلي" لاستقبال المدرعات التركية ضمن الدورية بالحجارة، احتجاجا على دخول قوات تركية إلى الأراضي السورية وتعبيرا عن الرفض الشعبي لها.

ومن المقرر ان تعود الدورية في المسار ذاته، وتنتهي عند نقطة البداية، في قرية آشمة حيث ستعود المدرعات التركية إلى الأراضي التركية.

(د أ- ز س/ج)

ANHA