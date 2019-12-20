البدء بترميم جسر واوية جنوبي إقليم الجزيرة

يُعد جسر واوية المُشيّد على وادي الجراحي، طريق ناحية تل حميس- تيماء، من أهم الجسور الاستراتيجية في المناطق الجنوبية لإقليم الجزيرة شمال شرق سوريا، حيث يربط ريف ناحية تل حميس بناحيتي تل كوجر والهول مروراً بمدينة قامشلو.

وتعرّض الجناح الشرقي لجسر واوية للانهيار نتيجة العوامل الجوية، منها هطول أمطار غزيرة نهاية شتاء العام المنصرم. الرئيس المشترك لبلدية الشعب في ناحية تل حميس عبد الرحمن الهادي، أشار لأسباب تأخر عملية ترميم الجسر، وقال: إحدى أسباب التأخر في عملية ترميم الجسر نقص ميزانية بلدية الشعب، بالإضافة إلى الغزو التركي على مناطق سري كانيه/ رأس العين - وكري سبي/ تل أبيض".

وأوضح عبد الرحمن الهادي أن بلدية الشعب في ناحية تل حميس قدمت طلباً لهيئة الإدارة المحلية والبلديات في إقليم الجزيرة لأعمال الترميم، وبعد إجراء دراسة للجسر، صرفت هيئة البلديات ميزانية مفتوحة للمشروع، وتم البدء بالعمل، وتجهيز الأساس للجسر بقاعدة عرض مترين وارتفاع متر، وجناح بطول 12 متر مهمته حماية طرف الجسر الشرقي من الانهيار مرة أخرى.

(ش أ/ أ ب)

ANHA