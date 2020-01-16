البدء بإجراءات محاكمة ترامب

وسيقدّم سبعة مديرين في مجلس النّوّاب الدّعوى ضدّ الرّئيس ترامب، وظهروا في فيديو وهم يسيرون عبر الكابيتول هيل لتقديم لائحة الاتّهامات رسميّاً إلى مجلس الشّيوخ الأمريكيّ.

واتّهمت رئيسة مجلس النّوّاب الأمريكيّ نانسي بيلوسي اليوم الخميس إدارة الرّئيس دونالد ترامب بانتهاك القانون وذلك بحجب مساعدات عن أوكرانيا كان الكونغرس قد أقرها، بعد صدور تقرير من هيئة رقابيّة تابعة للكونغرس عن المسألة.

وقالت بيلوسي للصحفيّين "مكتب الإدارة والميزانيّة والبيت الأبيض والإدارة انتهكوا.. أقول انتهكوا القانون... هذا يعزّز مرّة أخرى الحاجة للوثائق و(استدعاء) الشّهود في مجلس الشّيوخ الّذي سيجري محاكمة الرّئيس دونالد ترامب".

وقال مكتب محاسبة الحكومة الأمريكيّة التّابع للكونغرس في تقرير نُشر اليوم الخميس إنّ إدارة الرّئيس دونالد ترامب انتهكت القانون الاتّحاديّ العام الماضي بحجب مساعدات أمنيّة عن أوكرانيا كان الكونغرس قد أقرّها.

وقال المكتب "التّطبيق المخلص للقانون لا يسمح للرّئيس باستبدال السّياسات الّتي شرعها الكونغرس بأولويّات سياساته الخاصّة. مكتب الإدارة والميزانيّة حجب التّمويل لسبب يتعلّق بالسّياسة، وهو ما لا يُسمح به بموجب القانون".

المصدر: وكالات