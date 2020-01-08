الاستخبارات التركية ترسل 460 مرتزقاً إلى ليبيا وتستعد لإرسال 400 آخرين

في الآونة الأخيرة تداولت وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، مسألة إرسال الدولة التركية عناصر مرتزقة "الجيش الوطني السوري"، إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الوطني الليبي بزعامة فايز السراج، ضد الجيش الليبي.

وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها، فقد ارسلت المخابرات التركية (MIT) 460 من عناصر مرتزقة "الجيش الوطني السوري"، إلى ليبيا، وهم من فصائل "60 مرتزق من صقور الشام، سليمان شاه (العمشات) 50 مرتزق، سلطان مراد 300 مرتزق، والمعتصم بالله 50 مرتزق"، وهذه الفصائل كلها منضوية تحت سقف مرتزقة "الجيش الوطني السوري".

المعلومات التي تم الحصول عليها أفادت أيضاً بأن الاستخبارات التركية تستعد لإرسال 400 مرتزق آخرين من فرقة الحمزات لليبيا.

ويذكر ان الدولة التركية اقرت بإرسال قواتها إلى ليبيا لمساندة حكومة السراج، وهذا القرار أثار حفيظة واستنكار المجتمع الدولي، والدول العربية أيضاً، وكانت وكالتنا قد نشرت يوم أمس خبراً بأن الاحتلال التركي يمنح جوزات سفر تركية للمرتزقة الذين يرغبون للذهاب إلى ليبيا، مقابل منحهم رواتب تصل إلى ألفي دولار شهرياً.

(د ج)

ANHA