الاحتلالُ التّركيّ يهجر سكان قرية بريف عين عيسى ويحولها لمعقل لجنوده

ينتهكُ الاحتلالُ التّركيّ كافّة المواثيق والقوانين الدّوليّة في عدم التّعرّض للأماكن المدنيّة واحترام الممتلكات الثّقافيّة والمدنيّة بحسب اتّفاقيّة لاهاي 1954. في حين هجّرَ الآلاف من المدنيّين، وحوّل المدارس إلى مقرّات عسكريّة، حتّى وصل به الأمر إلى تهجير المدنيّين من القرى، وتحويلها إلى قوعد عسكريّة.

إلى جانب سلسلة الانتهاكات الّتي يرتكبها الاحتلال التّركيّ ومرتزقته في المناطق الّتي تحتلّها، حوّل الاحتلال التّركيّ قرية الفارس الواقعة 21 كم شمال غرب ناحية عين عيسى إلى قاعدة عسكريّة.

ورصدت وكالتنا مشاهد من محيط قرية الفارس الّتي بنى الاحتلال التّركيّ فيها سواتر وتحصينات عسكريّة في محيطها.

فيما أكّدت مصادر خاصّة لوكالتنا من المنطقة بأنّ الاحتلال التّركيّ حوّل القرية بما فيها مدرسة القرية إلى قاعدةٍ عسكريّةٍ يمكث فيها جنود الاحتلال التّركيّ، مشيراً إلى أنّ تحرّكاتهم تبدأ في ساعات المساء.

وتجدرُ الإشارة إلى أنّ الاحتلال التّركيّ دمّر قرىً بالكامل في مدينة عفرين منذ احتلالها شهر آذار 2018، وحوّل المدارس ومنازل المدنيّين إلى مقرّات عسكريّة لمرتزقته.

ANHA