الاحتلال ومرتزقته يقصفون قرية جهبة بريف عين عيسى

ويستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء مناطقا تقع على الأوتوستراد الدولي بين قرية شركراك وناحية عين عيسى بالمدفعية الثقيلة.

وتركز القصف على قرية جهبة الواقعة على الأوتوستراد الدولي ومحيطها شمال شرقي ناحية عين عيسى، ولا معلومات عما أسفر عنه القصف.

وقال مراسلو وكالتنا بأن القرية يتواجد فيها عدد من المدنيين، حيث باتت حياتهم معرضة للخطر في ظل استمرار القصف التركي.

وبحسب مصادر فإن القصف ينطلق من نقطة الاحتلال التركي ومرتزقتها في قرية الضعيف الواقعة شمال ناحية عين عيسى 20 كيلو متر.

هذا ولاتزال المنطقة تتعرض للقصف إلى هذه اللحظات.

(ج)

ANHA