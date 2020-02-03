الاحتلال التّركيّ يواصل قصف قرى ناحية شرا

ولاتزال كلّ من قرى "مرعناز ومالكية وشوارغة وقلعة شوارغة" بناحية شرا في مقاطعة عفرين تتعرّض منذ صباح اليوم لقصف الاحتلال التّركيّ ومرتزقته.

يُذكر أنّه وخلال القصف فجر اليوم على قرى ناحية شرا وشيراوا بمقاطعة عفرين، استشهد المواطن علي منلا من أهالي قرية آقيبة في شيراوا، وهذه هي المرّة الثّانية الّتي يتعرّض فيها منزله للقصف التّركيّ.

وخلال القصف الأوّل الّذي جرى بتاريخ 31 كانون الثّاني المنصرم على منزله ألتقت حينها وكالة أنباء هاوار مع المواطن علي منلا أبو شعبو الّذي استشهد صباح اليوم بقصف الاحتلال التّركيّ بعد أدائه صلاة الفجر، وحينها قال علي: "إن الاحتلال التّركيّ ومرتزقته يقصفون القرى الآهلة بالسّكّان، ويستهدفون المدنيّين بشكل خاصّ، وإنّهم صامدون، ولن يتخلّوا عن ديارهم".

وتساءل حينها قائلاً: "ماذا يريد الاحتلال التّركيّ ومرتزقته من المدنيّين؟ نحن على أرضنا باقون، ولن نخرج؛ لأنّنا أهل الحقّ، ولن نموت إلّا على أرضنا".

وأصبح استشهاد المواطن علي منلا اليوم تأكيداً لكلامه على استهداف الاحتلال التّركيّ للمدنيّين العزّل أمام مرأى ومسمع العالم الّذي يلتزم الصّمت، وتأكيداً على أنّ أهالي عفرين والشّهباء لا يتخلّون عن أرضهم حتّى الرّمق الأخير.

(ج ج/ل)

ANHA