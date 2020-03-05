الاحتلال التركي يقصف قرية في ريف كري سبي

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرية سليب التابعة لكري سبي.
خبر 2020-03-05T12:36:00 كري سبي

أفاد مراسل وكالتنا، بأن جيش الاحتلال التركي يقصف في هذه الأثناء قرية سليب التابعة لمقاطعة كري سبي/تل أبيض.

ANHA


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