الاحتلال التركي يقصف قرية في ريف كري سبي يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرية سليب التابعة لكري سبي. خبر 05 آذار 2020, الخميس - 12:36 2020-03-05T12:36:00 كري سبي أفاد مراسل وكالتنا، بأن جيش الاحتلال التركي يقصف في هذه الأثناء قرية سليب التابعة لمقاطعة كري سبي/تل أبيض. ANHA إقرأ أيضاً بدء الاجتماع بين بوتين وأردوغان في موسكو بدأ اليوم في موسكو اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاد... قوات تحرير عفرين تعلن القضاء على 7 من مرتزقة الاحتلال التركي أعلنت قوات تحرير عفرين القضاء على 7 من مرتزقة الاح... لقاء الأضداد والأخوة الأعداء.. هل سينتج لقاء بوتين وأردوغان الصفقة؟ عقب سياسية حافة الهاوية التي مارستها روسيا وتركيا ... الموقع القديم