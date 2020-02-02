الاحتلال التركي يعزز وجوده.. رتل عسكري كبير إلى ريف إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن رتلاً عسكرياً كبيراً للاحتلال التركي دخل، صباح اليوم، إلى الأراضي السورية عبر معبر كفر لوسين شمال إدلب.

ويتألف الرتل من نحو 40 آلية عسكرية من دبابات، وناقلات للجنود، ومدرعات بالإضافة لمعدات عسكرية ولوجستية، فيما توجه الرتل جنوباً ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن الوجهة.

وكان الاحتلال التركي عمد أمس، إلى استقدام معدات لوجستية وعسكرية مؤلفة من دبابات ومصفحات ونحو 20 جندي، إلى مدخل فرية كفر عميم الواقعة شرق بلدة سراقب، حيث تقوم بإنشاء نقطة عسكرية جديدة لها عند مفرق كفر عميم ضمن ما يعرف بطريق أبو الضهور – سراقب، لتكون بذلك القوات التركية قد تمركزت في ثلاث نقاط في محيط سراقب من الجهات الشمالية والجنوبية والشرقية.

وتشهد مناطق ما تسمى "خفض التصعيد" معارك عنيفة حيث تقوم قوات النظام بالتقدم في ريف إدلب بعد السيطرة على مدينة معرة النعمان, فيما تشن مرتزقة تركيا هجوماً على قوات النظام في ريف حلب.

وتأتي هذه التطورات, بعد مهاجمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان روسيا معلناً أنه لم يعد هناك شيء اسمه اتفاقيات سوتشي وأستانا.

(آ س)