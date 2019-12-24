الاحتلال التركي يستهدف المنشآت الخدمية ويدمّرها

يستهدف الاحتلال التركي ومرتزقته المنشآت الخدمية من مضخات المياه ومحطات الكهرباء ومخازن القمح والشعير، سعياً منهم لقطع الإمدادات الخدمية عن المدنيين.

بعد أن احتل الجيش التركي ومرتزقته كري سبي/تل أبيض وسري كانية /رأس العين، أقدموا على تدمير المنشآت الخدمية في المنطقة، منها محطة الكهرباء في بلدة مبروكة بريف سري كانيه، ومضخات المياه، ونهب صوامع عاليه في ريف تل تمر، وصوامع دهليز شرق كري سبي، وكلاً من صوامع صخرات وشركراك جنوب كري سبي.

أعين الاحتلال التركي تتجه الآن إلى صوامع خفية السالم والمعروفة بصوامع قزعلي التي كانت تستوعب أكثر من 11 ألف طن من مادتي القمح والشعير، عبر استهدفها بالقذائف، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة بعد أن دمرت أجزاء منها، كما أتلف المحصول المخزن فيها.

تقع صوامع قزعلي على بعد 24 كيلو متراً غرب مدينة كري سبي، وكانت تستخدم لتخزين مخزون القمح والشعير لأهالي 100 قرية.

وبحسب ما أفاد به عضو مجلس بلدة الجرن غربي كري سبي محمد علي عبد القادر فإن الاحتلال التركي استهدف برج المياه في قرية قزعلي إلى جانب استهداف الصوامع، التي تستخدم لتخزين القمح وتعقيمه وإعداد البذار للمواسم الزراعية، مؤكداً أن أهالي القرى الغربية لن يتمكنوا من تخزين القمح والشعير في الصوامع نظراً لخروجها عن الخدمة.

(ك)

ANHA