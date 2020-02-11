الاحتلال التركي يخطف مواطنين من عفرين

أشار مصدر من ناحية موباتا بأن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته خطفوا بتاريخ 7شباط الجاري مواطنين من قرية كمروك التابعة لناحية موباتا في مقاطعة عفرين.

وقالت مصادر من القرية لمراسل وكالتنا: بأن المختطفين هم كل من جهاد حسن ابراهيم وشيار محمد شوتو.

وأفاد المصدر ذاته بأن المرتزقة أطلقوا سراح المواطن جهاد حسن ابراهيم ولايزال مصير المواطن شيار محمد شوتو مجهولاً حتى الآن.

وبحسب منظمة حقوق الإنسان في عفرين فإن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته منذ أن احتلوا عفرين وحتى الآن خطفوا أكثر من 6آلاف مواطن عفريني ولايزال مصير عدد كبير منهم مجهولاً حتى الآن.

(د ج)

ANHA