أخبار عاجلة!الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قرية بريف تل تمر

الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قرية بريف تل تمر

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية طويلة التابعة لريف ناحية تل تمر.
مقاومة الكرامة 2020-02-15T14:14:00 الحسكة

أفاد مراسل وكالتنا بأن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون في هذه الأثناء قري طويلة بريف ناحية تل تمر.

ANHA


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