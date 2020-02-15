الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قرية بريف تل تمر يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية طويلة التابعة لريف ناحية تل تمر. مقاومة الكرامة 15 شباط 2020, السبت - 14:14 2020-02-15T14:14:00 الحسكة أفاد مراسل وكالتنا بأن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون في هذه الأثناء قري طويلة بريف ناحية تل تمر. ANHA إقرأ أيضاً وفد طبي يزور مُخيم واشو كاني للاطلاع على أوضاع المُهجّرين زار وفد من هيئة الصحة بالتنسيق مع اتحاد الأطباء، ا... الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون محيط مخيم عين عيسى والطريق الدولي "M4" يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثنا... قسد: مقتل 9 من مرتزقة تركيّا خلال هجماتهم على تل تمر أكّدت قوّات سوريّا الدّيمقراطية أنّه وخلال شنّ جي... الموقع القديم