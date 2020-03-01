الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون نقطتي تمركز للقوات الروسية والنظامية

أقدم، اليوم، الاحتلال التركي ومرتزقته على قصف بلدة العريمة وقراها في الريف الشرقي المحرر لمدينة الباب المحتلة وذلك بالقذائف الصاروخية والمدفعية.

وأوضحت مصادر لوكالة أنباء هاوار، أنه هناك مصابين جراء القصف، وما زالوا تحت الأنقاض دون ورود معلومات عن حالتهم الصحية، نتيجة استهداف القصف منازل وممتلكات المدنيين في بلدة العريمة وقراها.

وطال القصف، الذي نفذته المرتزقة قبل أكثر من ساعة، نقاط تمركز قوات النظام في تلك المنطقة المنتشرة إلى جانب قوات مجلس الباب العسكري، كما سقطت قذائف في نقطة تمركز القوات الروسية بالقرب من الطريق الدولي الذي يربط منبج بالباب.

وبحسب مصادر لوكالة أنباء هاوار فإن القصف توقف قبل نحو نصف ساعة من إعداد الخبر.

(كروب/ج)

ANHA