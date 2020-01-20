الاتّحاد الأوروبّيّ يوصي بإعداد قائمة لمعاقبة تركيّا

وقال بوريل إنّ الاتّحاد الأوروبّيّ رحّب بتشكيل قوّة بحرّية أوروبّيّة لدعم حرّية الملاحة في مضيق هرمز.

وكان الاتّحاد الأوروبّيّ قد حذّر تركيّا، اليوم الإثنين، من أيّ عمليّات غير مشروعة للتّنقيب عن المحروقات في شرق المتوسّط، خصوصاً في المياه القبرصيّة، قبيل بدء المؤتمر الدّوليّ في برلين لإحلال السّلام في ليبيا.

وأعلن جوزيب بوريل في بيان نُشر السّبت "على كافّة أعضاء المجتمع الدّوليّ الامتناع عن أيّ عمل قد يمسّ بالاستقرار والأمن الإقليميّين".

كما أضاف " أن نيّة تركيّا إطلاق أنشطة جديدة للتنقيب عن المحروقات في كلّ المنطقة، تذهب للأسف بالاتجاه المعاكس".

هذا وأعلن الاتّحاد الأوروبّيّ أنّه سيفرض عقوبات محدّدة على "الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة التّنقيب عن المحروقات غير المرخّصة في شرق المتوسّط أو الضّالعين في مثل هذه الأنشطة".

ويتمّ وضع قائمة بالأسماء قد تطرح على طاولة البحث خلال اجتماع وزراء الخارجيّة الأوروبّيّين، الإثنين، في بروكسل.

في حين، ستكون العقوبات على شكل منع من دخول أراضي الاتّحاد الأوروبّيّ، وتجميد الأرصدة، كما سيحظر إقراض أموال للأشخاص والكيانات المدرجة على اللّائحة.

المصدر: وكالات