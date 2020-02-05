الاتّحاد الأوروبّيّ يعتزم فرض عقوبات على أتراك ضالعين في التّنقيب عن الغاز بشرق المتوسّط

وصرّح عدد من الدّبلوماسيّين في بروكسل لفرانس برس الأربعاء بأنّ الاتّفاق تمّ بين أعضاء الاتّحاد الأوروبّيّ للبدء بفرض العقوبات، على أن يقوم محامون بمراجعة القرار الخميس.

وزادت حكومة الرّئيس رجب طيّب أردوغان من حدّة التّوتّرات من خلال توقيع مذكّرة تفاهم مع ليبيا من شأنها توسيع مياهها الإقليميّة في البحر المتوسّط، ولكن اليونان رفضتها.

وتعهّدت فرنسا بتعزيز وجودها البحريّ في المنطقة، في الوقت الّذي أرسلت فيه تركيّا قوّات لدعم الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتّحدة في ليبيا، على الرّغم من حظر السّلاح المفروض على هذا البلد الأفريقيّ.

وفي تموز/ يوليو العام الماضي قرّر وزراء خارجيّة الاتّحاد الأوروبّيّ وقف تمويل مخصّص لتركيّا، وتعليق المفاوضات على اتّفاق نقل جوّي.

وعند تأكيد العقوبات الجديدة، ستكون المرّة الأولى الّتي يستهدف فيها التّكتّل مواطنين أتراكاً على صلة بالتّنقيب عن الغاز.

(ي ح)

المصدر: وكالات