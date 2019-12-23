الاتحاد الاوروبي يدعو للالتزام بحظر إرسال الأسلحة الى ليبيا

وحضّ الاتحاد الأوروبي في بيان، الاثنين، "كافة أعضاء المجتمع الدولي على احترام ومراقبة تنفيذ القرار الأممي بشأن حظر الأسلحة في ليبيا"​​​، مُؤكداً "دعمه بقوة لجهود المبعوث غسان سلامة، ومسار مؤتمر برلين"، معتبراً أنه "الحل الوحيد لإعادة استئناف العملية السياسية في ليبيا، وإعادة السلام والاستقرار والأمن في البلاد".

وتابع البيان أنه "في ضوء التصعيد العسكري في ليبيا، خاصة حول العاصمة طرابلس، يكرر الاتحاد الأوروبي دعوته لجميع الأطراف لوقف الأعمال العسكرية، واستئناف الحوار السياسي"، مؤكداً أن "لا حل عسكري للأزمة في ليبيا، وأن الطريق الوحيدة للحل هو العملية السياسية، والتفاوض على أساس المقترحات التي وضعتها الأمم المتحدة".

وكثّفت تركيا من إرسال التعزيزات العسكرية لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج, وتصاعد التوتر في ليبيا خلال الآونة الأخيرة بعد إعلان حكومة السراج توقيع اتفاقية للتعاون الأمني مع تركيا، وهي الاتفاقية التي ترفضها مصر واليونان إضافة إلى عدد من الدول.

(م ش)